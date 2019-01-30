Великий Новгород, 30 января, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Учебный процесс в школах Великого Новгорода завтра, 31 января, будет восстановлен. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Новгородской области, об этом заявил региональный министр образования Павел Татаренко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Осмотр образовательных учреждений представителями правоохранительных органов завершён. Ни в одной из 32 школ и гимназий угроз не обнаружено. В четверг, 31 января, образовательный процесс в них будет восстановлен», — сообщил он.

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Напомним, 30 января в Великом Новгороде после анонимных сообщений с угрозами были отменены занятия во всех школах города, детей отпустили по домам. Из-за сообщений о «заминировании» эвакуация людей проходила также в ряде медицинских учреждений (Новгородской областной клинической больнице, клинике № 1, детских поликлиниках №№ 1 и 2). К обеду все они уже были проверены сотрудниками правоохранительных органов и переведены на обычный режим работы. К вечеру 30 января стало известно о новых сообщениях с угрозами взрыва, в связи с чем проводилась эвакуация из зданий администраций Великого Новгорода и Новгородского района.