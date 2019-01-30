Брюссель, 30 января, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Брюссель не намерен пересматривать ранее согласованное соглашение по Brexit, 30 января передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Вчерашние дебаты и голосование в Палате общин не изменит этого — соглашение не будет пересмотрено», — заявил Юнкер.

Юнкер отметил, что «голосование еще больше увеличило риск жесткого Brexit», но выразил надежду, что «с Великобританией… будет соглашение».

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