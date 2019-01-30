Москва, 30 января, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Власти Сахалинской области решили все вопросы, связанные с проживанием, питанием, транспортом и медицинским сопровождением участником и гостей игр «Дети Азии», рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Валерием Лимаренко. 7 декабря 2018 года

«Решены все вопросы перевозки спортсменов и прочих, включая туристов. Продумана работа по транспортировке в Южно-Сахалинске таким образом, чтобы время в пути между объектами не превышало 15 минут», — сказал Валерий Лимаренко.

«Для проживания и питания спортсменов, членов команд, гостей задействовано около 60 объектов на территории Южно-Сахалинска», — добавил он.

Валерий Лимаренко добавил, что подготовлена система медицинского сопровождения, на спортивных объектах будут задействованы восемь бригад скорой помощи, семь медицинских пунктов. Всего в обеспечении мероприятия задействованы 16 медицинских организаций. Для оказания помощи участникам мероприятия привлечено более тысячи волонтеров, добавил он.

«Очень важная позиция — безопасность. Вместе с управлениями ФСБ, МВД, МЧС проведена работа по подготовке мероприятия», — отметил он.

Валерий Лимаренко добавил, что для гостей игр запланирована обширная туристическая и культурная программа.

Президент РФ Владимир Путин уточнил у временно исполняющего обязанности губернатора, нужна ли властям региона дополнительная помощь. Валерий Лимаренко сказал, что помощь не нужна, власти работают тесно с федеральными органами и организовали работу внутри региона.

Напомним, зимние международные игры «Дети Азии» пройдут в Южно-Сахалинске 8−17 февраля, соревнования охватят восемь видов спорта: лыжные гонки, биатлон, хоккей, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина и фигурное катание.