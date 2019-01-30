Пермь, 30 января, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Председатель комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко приравняла себя к пособникам террористов и сепаратистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил пермский политтехнолог Дмитрий Логинов, комментируя её слова о намерении раскалывать народы России.

Gov.ua Анна Гопко

«Видимо, не обладая ярким умом, народный избранник изощрилась до предела в своих высказываниях. Хотя у действующих украинских властей есть богатый опыт выращивания радикалов и сторонников нацизма. Только вот Гопко, видимо, не знает, что в России сепаратизм и его пособничество преследуются по закону. Были попытки реализовать в национальных республиках националистический сценарий, но сами жители республик выступили против», — отметил политолог.

«Печально, что народный депутат Украины впала в такую неадекватную крайность. Пусть с бандами в своей стране прежде разберутся, чем совать нос в дела других государств», — заключил Дмитрий Логинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гопко в своём интервью заявила о намерении Украины раскалывать Россию изнутри. В центре особого внимания она назвала республики Поволжья, Кубань, Кавказ, Туву и Карелию.