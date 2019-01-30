Токио, 30 января, 2019, 19:19 — ИА Регнум. Итагаки Син, снявший в 2016 году аниме «Берсерк», заявил, что сейчас аниме-индустрия испытывает серьезные проблемы, связанные с нехваткой режиссёров. Об этом 29 января сообщил портал Screen Rant.

Фигурка в стиле аниме

В своей постоянной рубрике портала Web Anime Style он написал, что главная проблема заключается в огромном объеме создаваемого сейчас аниме. Ключевые аниматоры вынуждены работать буквально на износ, они не могут адаптироваться к новым проектам, пройти соответствующее обучение и даже просто получить отдых, необходимый для продолжения работы. О существовании проблемы было известно давно, но сейчас из-за неё стали страдать и режиссеры.

Он отметил, что проблема достигла огромных масштабов: в итоге каждая ошибка, сделанная ключевыми аниматорами, стала ложиться на плечи режиссеров эпизодов (unit/episode director (enshutsu)) и режиссеров анимации (animation director), в результате чего им приходится перерисовывать около 80−90% ключевой анимации. Итагаки обратил внимание на то, что далеко не все готовы мириться с такой нагрузкой и из-за этого отрасль теряет лучших представителей.

Читайте также: По комедийной манге Back Street Girls снимут телесериал с живыми актёрами

Напомним, Итагаки Син известен любителям аниме по таким проектам, как «Пустынная крыса», Devil May Cry и Basquash! В 2018 году вышел ТВ-сериал «Улисс: Жанна д'Арк и рыцарь-алхимик», в этом проекте он занимал должность главного режиссера.