Нижний Новгород, 30 января, 2019, 19:18 — ИА Регнум. 36-летний нижегородец признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста — 2 эпизода»). Ему назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы в колонии строго режима сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

Capri23auto Эксгибиционизм

По данным следствия, в феврале и апреле 2018 года мужчина в дневное время демонстрировал гениталии несовершеннолетним. Пострадавшими являются трое детей, ни одному из которых не исполнилось 12 лет.

Мужчина был задержан и на период предварительного следствия арестован. Вину свою он так и не признал.

В управлении подчеркнули, что обвиняемый трудоустроен и женат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2018 года за аналогичное преступление был осужден житель Владимирской области. Экспертиза показала, что мужчина вменяем. У него было обнаружено только сексуальное расстройство в форме эксгибиционизма, которое не требует лечения в стационаре.

Причем мужчина демонстрировал гениталии многим, но среди невольных зрителей оказалась несовершеннолетняя девочка.

«Мужчина, являющийся отцом пятерых детей, пояснил, что любит охоту, практически не употребляет спиртное, около четырех лет назад стал проявлять «любопытство» к порнографии. Осознает, что «поступил плохо», и сожалеет о случившемся», — сообщали в местном СУ СКР.

Ему было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.