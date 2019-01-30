Вильнюс, 30 января, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Эпидемия гриппа в Литве с начала 2019 года унесла уже восемь жизней, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 января. По данным Центра эпидемиологических заболеваний и СПИД, в трети самоуправлений объявлена эпидемия — в 18 из 60.

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Эпидемия объявлена в том числе и в трёх самых крупных городах — Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. По данным центра, в настоящий момент госпитализировано 252 человека. Большинство из них — дети.

Болезнь унесла жизни жителей старше 50 лет. Все они не были привиты.