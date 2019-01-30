Москва, 30 января, 2019, 19:03 — ИА Регнум. Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова призналась, что участвовала в краже картины из Третьяковской галереи вместе с членами арт-группы «Война». Об этом она рассказала в интервью телеканалу RTVI.

(сс) Aleshru Надежда Толоконникова

По словам Толоконниковой, участники группы давно вынашивали идею совершить кражу из музея и «присматривали себе несколько полотен».

«Ну, и в Третьяковке на Крымском валу, честно говоря, что-то таки умыкнули. Но это было поменьше, и поэтому такого скандала это не вызвало», — рассказала она.

Толоконникова отметила, что после кражи к группе «Война» никто не обращался, и похищенное полотно до сих пор висит у них на стене. В каком именно месте находится картина, она уточнять не стала.

На заявления Надежды Толоконниковой уже отреагировали в Третьяковской галерее. Неназванный представитель музея заявил «Федеральному агентству новостей», что в Третьяковке впервые слышат об этом, но будут разбираться в ситуации.

«Подозреваю, что все сейчас хотят «пропиариться» на этой волне», — отметил собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, 27 января мужчина вынес картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» с выставки в Третьяковской галерее прямо на глазах посетителей. На следующий день подозреваемый был задержан в подмосковном Заречье в ходе совместной операции МВД и ФСБ. Похищенная картина была возвращена, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.