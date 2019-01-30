Нижний Новгород, 30 января, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в Нижнем Новгороде провел Всероссийское совещание по вопросам реализации в субъектах РФ пилотных проектов, направленных на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в два раза. Он отметил, что опыт Нижегородской области по борьбе с бедностью будет востребован на уровне страны, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

«Сначала мы очень внимательно должны изучить и понять тех людей, с которыми будем работать в рамках пилотного проекта. Это очень разные семьи, но ключевой выявленный момент — это семьи, в которых есть дети, а значит, риски бедности гораздо выше. В ближайшие шесть месяцев мы должны четко составить портреты семей. При активном участии, включении в работу всех наших служб: занятости, социальной, муниципалитетов — мы сможем реализовать эту задачу. Спасибо руководству Нижегородской области, ведь регион станет первым регионом в реализации данной программы», — заявил министр.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в свою очередь подчеркнул, что в рамках дорожной карты будет составлен реестр всех семей. Власти области придут к пониманию, что может мотивировать семьи, далее будут проанализированы все ресурсы и перспективы их перераспределения.

«После чего доложим министерству труда и социальной защиты, хватает ли этих ресурсов, работает ли этот мотивационный механизм. Затем вместе с министерством выйдем с предложениями по типовому набору мер на уровне страны, которое поможет в РФ в целом решить эту проблему и достичь национальную цель, которую обозначил президент», — поделился планами Никитин.

По словам главы области, 9,9% жителей региона имеют доходы ниже прожиточного минимума. К 2024 году планируется снизить этот показатель вдвое.

«В 2019 году на эти цели в региональном бюджете заложено 15,1 млрд рублей, а с учетом федеральных субвенций — более 21 млрд. При этом мы намерены менять ситуацию не только количественно, но и качественно, повышая эффективность расходования средств. Залог успеха — адресность мер поддержки. Для этого мы будем развивать такой инструмент как социальный контракт», — пояснил губернатор.

Он добавил, что социальный контракт будет работать в сочетании с мерами поддержки, заложенными в национальных проектах «Демография», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пилотные проекты по выявлению семей, живущих за чертой бедности, Министерство труда и социальной защиты РФ будет реализовывать в восьми регионах страны: это Кабардино-Балкария, где, по данным Росстата, 24,1% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума, Томская область (17,5%), Новгородская (14,8%), Приморский край (14,7%), Ивановская область (14,3%), Нижегородская (9,9%), Липецкая (9%) и Татария (7,7%).

Для таких семей будут индивидуально разработаны «траектории выхода из малообеспеченности». Ранее Топилин говорил, что указанные меры направлены на исполнение «национальной цели по снижению в два раза уровня бедности».

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