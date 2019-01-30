Пекин, 30 января, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару укрепился на 13 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем и превысил 6,74 юаня за доллар, сообщает 30 января Синьхуа со ссылкой на данные Китайского центра валютных сделок.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Центр опубликовал данные о курсе юаня к основным мировым валютам по распоряжению Народного банка Китая (НБК). Курсы на межбанковском валютном рынке составляют: 7,7003 юаня за евро, 6,1559 юаня за 200 иен, 0,85 757 юаня за сянганский (гонконгский) доллар, 8,8101 юаня за фунт стерлингов, 9,8024 рубля за юань.

Напомним, что укрепление юаня по отношению к доллару является главным и наиболее настойчивым требованием со стороны США.