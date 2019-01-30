Псков, 30 января, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Анонимные сообщения об угрозе минирования, которые поступили сегодня, 30 января, в ряд учреждений Псковской области стали причиной внеочередного заседания антитеррористической комиссии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, массовая эвакуация людей после получения анонимных угроз была проведена в 17 учреждениях образования региона, администрации Печорского района и торговом центре.

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Начальник управления ФСБ России по Псковской области Алексей Кальян сообщил, что сразу после поступления сообщений об угрозе минирования были эвакуированы 19 тыс. учащихся образовательных учреждений, а также более 330 жителей города Печоры, находившиеся в тот момент в здании администрации района. В результате осмотра объектов и прилегающих к ним территорий, в том числе с использованием кинологов, взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщения о минировании учреждений 30 января стали причиной массовых эвакуаций в Астрахани, Калуге, Мурманске, Великом Новгороде, Петрозаводске, Твери, Чебоксарах, Ярославле и других городах России. Это уже третья с начала недели волна сообщений с угрозами взрыва. Все они при проверке оказались ложными.