Угрозы расколоть Россию возникли от завышенной самооценки – мнение
Архангельск, 30 января, 2019, 18:51 — ИА Регнум. «Эти угрозы никогда не достигнут своей цели. Потому что это продукт слишком завышенной самооценки, не подкрепленный никакими внутренними и международными обязательствами», — заявил корреспонденту ИА REGNUM лидер фракции КПРФ в Архангельском областном собрании Александр Новиков, комментируя планы одного из депутатов украинской Верховной рады расколоть Россию изнутри.
Новиков заявил, что реагировать официально на «бредовые угрозы», которые, скорее всего, были высказаны исключительно с целью пиара, не стоит, однако отметил, что осадок они оставляют неприятный.
«Мне очень печально, что наследие Советского Союза, которое крепко держалось, в том числе, за счет союзных республик, позволяет допускать себе такие выпады», — сказал депутат.
Он также добавил, что сегодня украинские власти формируют отношение к себе, в том числе, игнорированием собственных норм и правил.
«Такой пример. Председатель мурманского отделения КПРФ поехал на Украину навестить маму в возрасте 87 лет. Ему самому в этом году будет 69 и по тем параметрам, которые установили украинские власти, его должны были там принять. Но его депортировали обратно и вернули паспорт только в Минске. Этот эпизод говорит о многом, если не обо всем, что происходит на Украине».
Как сообщало ИА REGNUM, в одном из украинских СМИ появилось интервью председателя комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко. В нём она заявила о том, что Украина намерена раскалывать Россию изнутри. В перечне регионов, которые могут оказаться под прицелом — Кавказ, Кубань, республики Поволжья, Карелия и Тува.