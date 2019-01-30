Архангельск, 30 января, 2019, 18:51 — ИА Регнум. «Эти угрозы никогда не достигнут своей цели. Потому что это продукт слишком завышенной самооценки, не подкрепленный никакими внутренними и международными обязательствами», — заявил корреспонденту ИА REGNUM лидер фракции КПРФ в Архангельском областном собрании Александр Новиков, комментируя планы одного из депутатов украинской Верховной рады расколоть Россию изнутри.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Новиков заявил, что реагировать официально на «бредовые угрозы», которые, скорее всего, были высказаны исключительно с целью пиара, не стоит, однако отметил, что осадок они оставляют неприятный.

«Мне очень печально, что наследие Советского Союза, которое крепко держалось, в том числе, за счет союзных республик, позволяет допускать себе такие выпады», — сказал депутат.

Он также добавил, что сегодня украинские власти формируют отношение к себе, в том числе, игнорированием собственных норм и правил.

«Такой пример. Председатель мурманского отделения КПРФ поехал на Украину навестить маму в возрасте 87 лет. Ему самому в этом году будет 69 и по тем параметрам, которые установили украинские власти, его должны были там принять. Но его депортировали обратно и вернули паспорт только в Минске. Этот эпизод говорит о многом, если не обо всем, что происходит на Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из украинских СМИ появилось интервью председателя комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко. В нём она заявила о том, что Украина намерена раскалывать Россию изнутри. В перечне регионов, которые могут оказаться под прицелом — Кавказ, Кубань, республики Поволжья, Карелия и Тува.