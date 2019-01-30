Рим, 30 января, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Власти Италии вынудили Евросоюз «вмешаться в ситуацию и взять на себя часть ответственности», заявил в среду, 30 января, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, комментируя развитие событий с кораблем Sea Watch 3, перевозившим нелегальных мигрантов, передает информагентство ANSA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Миссия выполнена», — отметил вице-премьер.

Сальвини добавил, что теперь итальянские власти инициируют расследование деятельности собственника корабля — неправительственной организации из Германии.

Вице-премьер также сообщил, что он работает над уточнением мер по ограничению доступа в территориальные воды Италии. Речь идет не о полном запрете, а о применении некоторых уже существующих, но не используемых норм.

Как сообщалось ранее, корабль Sea Watch 3 находится в море около недели, в настоящее время он в территориальных водах Италии в окрестностях Сиракуз. Мигрантов было решено впустить на территорию Италии только после подписания официального соглашение с правительствами других стран ЕС о том, что те возьмут большую часть мигрантов себе. Они отправятся в Германию, Францию, Португалию, Мальту, Румынию и Люксембург.

Ранее руководители европейских стран неоднократно обещали итальянским коллегам внести свой вклад в прием мигрантов, однако позднее, как правило, выполняли свои устные обещания не в полном объеме или не выполняли вообще.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях.

Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве. Прежде огромная доля мигрантов направлялась именно в Италию, никакой реальной поддержки ЕС не оказывал, отмечают министры.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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