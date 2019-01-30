Вашингтон, 30 января, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Американское издание Stars and Stripes сообщает, что вывод войск США из Сирии не осуществляется. Stars and Stripes подчеркивает, что с момента объявления президентом США Дональдом Трампом о выводе американских войск из Сирии прошло более месяца, однако нет никаких признаков ухода войск или изменения отношений между американцами и их сирийскими курдскими союзниками.

Defense.gov Американские солдаты в окрестностях Манбиджа

Издание цитирует руководителя исполнительного комитета Сирийского демократического совета Ильхам Ахмед. Она находится в США с визитом. В отношении вывода американских войск Ильхам Ахмед сказала: «Ситуация на местах не изменилась, она точно такая же, как и раньше».

Администрация Дональда Трампа и должностные лица минобороны США предоставили мало информации о том, как будет организован вывод войск и в какие сроки. Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шэнахэн заявил 29 января, что военные продолжают «намеренный, скоординированный, дисциплинированный вывод» из Сирии, но процесс остается на «ранних стадиях».

Министерство обороны США объявило 11 января, что вывод начался, но, как представляется на самом деле, он охватывает лишь упаковку ограниченного количества оборудования.