Вашингтон, 30 января, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп позвонил спикеру Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуйадо и поздравил его с «началом президентских полномочий». Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Белого дома.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 января вице-президент США Майк Пенс позвонил спикеру Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуайдо и сказал, что Вашингтон окажет ему поддержку в случае, если он объявит себя президентом Боливарианской Республики.

23 января Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Власти США тут же признали Гуайдо и потребовали от чавистов не применять к проамериканской оппозиции силу.

Вскоре Гуайдо был признан Канадой, Колумбией, Бразилией, Перу, Аргентиной и рядом других стран.