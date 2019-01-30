Берлин, 30 января, 2019, 18:23 — ИА Регнум. В бундестаге подготовлен доклад о текущем положении дел в вооруженных силах ФРГ. Вырисовывается довольно плачевная картина.

Eucom.mil Немецкие солдаты

Приведем несколько примеров. В документе немецкого парламента отмечается, что серьезная проблема существует с боеготовностью тяжелой техники. По имеющимся данным, зачастую менее 50% танков, самолетов и кораблей способны выполнять учебные или боевые задачи. Причины в отсутствии запасных частей, затягивании сроков по техобслуживанию на оборонных предприятиях, медленной процедуре закупок, бюрократизме.

С момента отмены всеобщей воинской повинности в 2011 году бундесвер испытывает острую нехватку кадров. В 2017 году было 23 тысячи новобранцев, а в 2018 году — уже 20 тысяч новобранцев. Самая большая нехватка людей в ИТ-департаментах, медицине, в сфере управления персоналом и сфере материально-технического обеспечения.

Однако немецкое правительство полно оптимизма и обещает довести численность вооруженных сил с текущих 181 тысячи до 198,5 тысячи военнослужащих к 2025 году.

В бундесвере также отмечается рост преступлений на сексуальной почве. В 2018 году их было 288, а в 2017 году — 235.