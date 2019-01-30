Санкт-Петербург, 30 января, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия) был вынужден вместе с прохожими выталкивать свою служебную машину на одной из улиц Васильевского острова Петербурга. Автомобиль застрял из-за неубранного снега и льда.

Https://vk.com/lunchfree Боярский толкает машину (цитата паблика «Добродомик")

Видеозапись этой ситуации выложена 30 января в одном из петербургских пабликов «ВКонтакте».

Проблема у автомобиля представительского класса возникла на Детской улице, рядом находится благотворительное кафе «Добродомик» для пожилых людей. Запись размещена в паблике этой организации.

На записи видно, что машина не смогла самостоятельно выбраться из проезда. Автор записи комментирует, что это произошло, «потому что у нас не чистят снег».

Водитель машины подложил под передние колеса резиновые коврики из салона, но это не помогло. Тогда Боярский вышел из автомобиля и при помощи очевидцев, уперевшись руками в багажник машины, вытолкнул ее со льда и из снежной каши.

Он жестом отблагодарил помощников и уехал.

Добавим, что жители Петербурга продолжают жаловаться на плохую уборку города от снега и наледи.

«Я родился, вырос и живу в городе на Неве 58 лет, и я не помню такого хаоса на дорогах и тротуаров, как в эту зиму», — написал в редакцию ИА REGNUM петербуржец Андрей Мамаев.

Он приложил к своему письму фотографии неубранных остановок общественного транспорта и проезжей части на улицах Калининского района.