Рим, 30 января, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Пенсионная реформа в Италии будет проходить в несколько этапов, конечная цель — возможность выхода на пенсию при 41 годе стажа вне зависимости от возраста, написал на своей странице в Twitter в среду, 30 января, вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Interno.gov.it Матео Сальвини

Как сообщалось ранее, 28 января президент Италии Серджо Маттарелла подписал «мегадекрет», которым правительство страны ввело в действие одновременно обе свои главные реформы — снизило пенсионный возраст и ввело выплаты по доходу от гражданства.

По новым правилам граждане Италии смогут выходить на пенсию не в 66−67 лет, как сейчас, а тогда, когда сумма возраста и стажа достигнет 100, возраст будет не менее 62, а стаж не менее 38 лет (то есть в самом раннем случае в 62 года при наличии 38-летнего стажа).

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