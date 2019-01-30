Генуя, Италия, 30 января, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Следствие по делу об обрушении генуэзского моста Моранди расширило список подозреваемых — в список попали еще пять человек, передает Sky Tg 24 в среду, 30 января.

Salvatore1991 Мост Моранди. Генуя

Речь идет о руководителях и технических сотрудниках инжиниринговой компании Spea, а также компании Autostrade, оператора платной дороги, частью которой был мост Моранди. Их подозревают в даче ложных показаний и попытке скрыть критическое состояние еще пяти дорожных объектов.

Финансовая гвардия Италии провела обыски и изъятия документов в нескольких офисах обеих компаний.

14 августа 2018 года в результате частичного обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. Основными причинами трагедии по предварительным итогам расследования сочли конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти еще в августе заявили об ответственности за трагедию компании Autostrade, «дочки» группы Benetton, оператора данной платной трассы, а также своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения с бизнесом на несправедливых условиях (как намекали министры, небезвозмездно).

Осенью министры обещали разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать 150 млн евро. Обсуждался вопрос о ренационализации отрасли и об исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом на несправедливых условиях.

Окончательных решений по всем этим вопросам до сих пор не принято. Новый мост должен быть достроен в конце 2019 года. Стоимость проекта оценивается в 200 млн евро.

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