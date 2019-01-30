* Талибы — запрещённая в России организация

Доха, 30 января, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готово строить «инклюзивный» Афганистан, граждане которого «толерантны друг к другу» и «живут, как братья», 30 января передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Исламисты

«Мы верим в инклюзивный афганский мир, в котором смогут найти себя все афганцы», — заявил в интервью агентству представитель исламистов в Катаре Шахин Сухаил.

Как сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже обещали провести всеобщую амнистию в Афганистане — после вывода из страны войск США и своего возвращения к власти.

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