Вильнюс, 30 января, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Столица Литвы Вильнюс остаётся единственным растущим городом в стране, но кроме этого — ещё и самым «молодым», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 января. Согласно последним данным департамента статистики, в Вильнюсе дети в возрасте до 14 лет составляют 16% населения, а люди, в возрасте 16−65 лет — 67% от населения. Категория жителей, старше 65 лет — только 17%. Эти показатели делают Вильнюс самым «молодым» страны.

Halfwit Sock Вильнюс

Для сравнения, в самом «старом» городе Литвы — Утене — детей до 14 лет только 12% от населения, а жителей старше 65 лет — 24%.

Сотрудники госстатистики уже свыше десятилетия фиксируют тенденцию, что жители Литвы, если не эмигрируют за границу, то едут в Вильнюс. Это в первую очередь касается молодёжи. Приток новых жителей в Вильнюс стимулирует строительство и развитие рынка услуг. В провинции, тем временем, эти явления наоборот носят отрицательный характер.

Напомним, что в Литве в 1990 году проживало порядка 3,8 млн человек, в настоящий момент по официальным данным — нескольким больше 2,7 млн. Официальное население Вильнюса составляет чуть более 536 тыс. жителей.