Обнинск, Калужская область, 30 января, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Воспитанница отделения шахмат спортивной Обнинской школы олимпийского резерва «Квант», мастер ФИДЕ Анна Афонасьева названа калужскими журналистами лучшим спортсменом Калужской области в январе 2019 года. Об этом 30 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела министерства спорта Калужской области Аркадий Шишкин.

Министерство спорта Калужской области Мастер ФИДЕ из Обнинска Анна Афонасьева

По его словам, Анна Афонасьева, которую тренирует Игорь Сокрустов, в турнире по быстрым шахматам стала сильнейшей в женском зачёте. Турнир был проведен в рамках XVII Международного шахматного фестиваля в белорусской Орше. В международном фестивале приняли участие более 400 шахматистов из Аргентины, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, России и Эстонии. В престижном OPEN-турнире, где выступали 82 спортсмена, мастер ФИДЕ Анна Афонасьева набрала 6,5 очка из 9 возможных. Она разделила 3−6 места, опередив ряд международных мастеров из числа мужчин, и завоевала первый приз среди женщин.

Напомним, Калужским областным отделением Общероссийской общественной организации «Федерация спортивных журналистов России» (ФСЖР) было принято решение ежемесячно определять лучшего спортсмена региона, добившегося высоких результатов на российских и международных соревнованиях.