Рига, 30 января, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Количество жителей в столичной Риге за 2018 год уменьшило почти на 500 человек. На данный момент площадь столицы Латвии составляет 304 кв. км, а число жителей — 641 тысяч человек, соответственно, среднее число людей на один квадратный километр составляет 2104, сообщает ежедневная латвийская газета Nra.lv.

Vadim Timoshkin Рига

В целом за последние 17 лет число жителей Латвийской Республики уменьшилось на 16%.

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Напомним, что, по предварительным данным, за 2018 год численность населения Латвийской Республики сократилось на 9 тыс. человек и достигло 1 941 000 человек. За период 2008—2018 Латвия потеряла 17,4% жителей трудоспособного возраста с высшим образованием. Ожидается, что к 2030 году население Латвии может сократиться ещё на 20%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, основными причинами снижения численности населения остаются низкая рождаемость, которая в свою очередь вызвана сложной социально-экономической ситуацией в стране, и миграция экономически активных жителей. В год Латвия теряет по 20−25 тысяч человек, и поток людей, покинувших страну в поисках достойной жизни, не снижается. Естественный прирост населения остается негативным, начиная с 1991 года.