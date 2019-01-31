Киев, 31 января, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Объявивший о своем выдвижении на пост президента Украины Пётр Порошенко на экономическом форуме в Давосе отвесил прозрачный намек в адрес своей конкурентки Юлии Тимошенко, негласно, но понятно сравнив ее с Николасом Мадуро. Что происходит в рядах кандидатов на Украине, где президентские выборы состоятся уже 31 марта, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Тимошенко, в свою очередь, на мероприятии с названием «Украинский ланч» дала понять, что выборы выиграет именно она, и вслед за этим событием последует целая череда перемен (включая новую конституцию), которые смогут «системно изменить Украину». И добавила — это уже ответный укол Порошенко — что антикоррупционные органы были «…поглощены старой системой». Примечательно, что фонд Пинчука, устроитель упомянутого ланча, в качестве главного спикера обычно приглашает президента Украины.

Не скупящаяся на громкие обещания Тимошенко тоже выдвинула официально свою кандидатуру совсем недавно, 22 января на съезде своей партии «Батькивщина», где заметно эксплуатировала порошенковские предвыборные темы — войну и церковь (первая была персонифицирована в виде солдатов ВСУ, воевавших за Донецкий аэропорт, вторая — раскольником Филаретом, который после Тимошенко отправился к Порошенко — за звездой «Героя Украины»).

Чем отличились прочие кандидаты, читайте в обзоре: Украинские выборы: хит недели — «кто угодно, только не Порошенко»

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