Москва, 30 января, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовят поправки в Конституции, дающие возможности другим странам входить в состав РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе Рождественских парламентских встреч.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Мы подготовим поправки в Конституцию России, чтобы предусмотреть возможность вступления в состав России других государств», — сообщил Жириновский.

Он напомнил, что в конституции ФРГ такая статья была, и ГДР воспользовалась ею в 1990 г., чтобы объединиться с Западной Германией.

«Кто же к нам придет, если нашим законом это не предусмотрено? Нужно помочь вернуться не только территориям, но людям», — рассуждает парламентарий.

Кроме того, депутат настаивает на уточнении роли миграционной службы.

«Давайте уточним в законодательстве роль миграционной службы. У нас это ведомство воспринимается чуть ли не как репрессивный орган, а он должен звать, привлекать русских в Россию», — указал он.