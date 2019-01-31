Серпухов, Московская область, 31 января, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Жители Серпуховского региона подали свыше 300 жалоб в министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области с требованием пересмотреть проект территориальной схемы обращения с отходами (ТСО), в том числе твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил местный житель и активист Андрей Елькин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусор

В списке требований — исключение из объектов размещения отходов с 2019 года полигона ТБО «Лесная». Отмечается, что данный полигон эксплуатируется больше года без лицензии, на нём не выполнены проектные решения и требования государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), при этом были выявлены многочисленные нарушения эксплуатации.

«На 2019 суммарная мощность действующих полигонов превышает объём, отводимый на захоронение практически на 700 тыс. тонн/год. В связи с этим не обосновано продление эксплуатации полигона ТБО «Лесная» на срок до 2023 года», — говорится в документе.

Напомним, жители Серпуховского района Московской области ознакомились с данными кадастровой карты региона и пришли к выводу, что площадь полигона ТБО «Лесная» может быть увеличена в два раза. Руководство министерства экологии и природопользования Подмосковья, а также администрация города не ответило на запрос ИА REGNUM о том, какие именно изменения вносились в земельные участки в районе автодороги на полигоне твёрдых бытовых отходов «Лесная».

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