Ярославль, 30 января, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, свое предложение ярославский депутат Дмитрий Петровский вынес на рассмотрение комиссии муниципалитета. Заработную плату мэра Ярославля он предложил привязать к работе его подчиненных и Владимира Волкова лично.

Дмитрий Петровский

К примеру, возьмем сегодняшнюю ситуацию, когда жители недовольны тем, что плохо убирается город. Я думаю, большинство ярославцев согласится с нами, что мэр должен пострадать материально за то, что он так плохо организовал работу своих сотрудников, — заявил Дмитрий Петровский.

При этом депутат предлагает утверждать заработную плату мэра Ярославля на каждом заседании муниципалитета. Аппарат мэрии данное предложение не поддержал, заявив, что заработная плата главы города Ярославля устанавливается на региональном уровне. Коллеги по муниципалитету так же проголосовали против предложения Дмитрия Петровского.