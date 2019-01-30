Рим, 30 января, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Мигранты с корабля Sea Watch будут впущены на территорию Италии только после того, как будет подписано официальное соглашение об их принятии с правительствами других стран ЕС, передает Il Fatto Quotidiano в среду, 30 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Ожидается, что 47 мигрантов будут отправлены в Германию, Францию, Португалию, Мальту, Румынию и Люксембург. Несколько мигрантов останется в Италии.

Ранее коллеги по ЕС уже неоднократно обещали Италии вносить свой вклад в прием мигрантов — вообще или в конкретных ситуациях, однако позднее, как правило, выполняли свои незадокументированные обещания не в полном объеме или не выполняли вообще.

Корабль Sea Watch находится в море уже около недели, в настоящее время — в территориальных водах Италии в окрестностях Сиракуз. Власти Италии ранее заявляли, что не намерены делать исключения для этой группы мигрантов и впускать их в страну.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях.

Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве. Прежде огромная доля мигрантов направлялась именно в Италию, никакой реальной поддержки ЕС не оказывал, отмечают министры.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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