В России заявили о рисках ядерной войны и ждут реакции Европы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 января, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- В Москве заявили, что новая боеголовка США повышает риск ядерной войны;
- В Кремле отрицают войну между Москвой и Киевом;
- Украинские силовики используют в Донбассе британские броневики;
- Как угроза захвата Курил Японией превратилась в экспромт;
- Арестованы Рауф и Рауль Арашуковы.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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