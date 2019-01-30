Екатеринбург, 30 января, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Мусорная реформа так и не решила проблем утилизации ртутных ламп и батареек в Свердловской области. Об этом на пресс-конференции заявил региональный министр ЖКХ Николай Смирнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

«Если бы вы спросили, что основное не доработано в реформе, — это место сбора особо опасных или просто опасных фракций бытового мусора», — заявил Смирнов.

Из-за дороговизны пока не получается внедрить раздельный сбор ртутных ламп, добавил министр.

«Что касается ламп: мы пытаемся вести работу с управляющими компаниями, чтобы они выделяли места, где это можно складировать. Скажем так: аппетиты у них большие, а закладывать их аппетиты в тариф мы не считаем правильным», — упомянул чиновник.

Батарейки же продолжат собирать крупные магазины — рядом с ними будут стоять специальные контейнеры для сбора батареек, заявил Смирнов.

Напомним, с 1 января 2019 года во многих регионах России началась мусорная реформа. Теперь расчет тарифа по вывозу мусора делается исходя из количества прописанных по месту жительства человек, а вывозом мусора занимаются специальные региональные операторы.