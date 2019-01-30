Москва, 30 января, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства пошутил на счёт поездки министра экономического развития Максима Орешкина на Всемирный экономический форум в Давосе. Глава государства, обращаясь к главе ведомства, назвал его «туристом».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«У нас сегодня (на повестке дня — прим.) вопрос туризма. Но прежде, чем это начнем, спросим еще одного туриста», — сказал Путин, попросив Орешкина рассказать, как прошла работа с коллегами и что было полезного на этом мероприятии.

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Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходил с 22 по 25 января. Российскую делегацию возглавлял министр экономического развития РФ Максим Орешкин.