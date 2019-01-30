Москва, 30 января, 2019, 15:46 — ИА Регнум. По прогнозам, в России ожидается средняя интенсивность эпидемии, превалировать будут штаммы гриппа А. Об этом сегодня, 30 января, на заседании правительства РФ заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

По её словам, в этом году использовались три отечественные высокотехнологичные вакцины, они содержат все актуальные штаммы, которые рекомендовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), поэтому в целом население как бы готово к этой эпидемии.

«Проверена и готовность регионов РФ. В каждом регионе сформирован двухнедельный несгораемый запас средств индивидуальной защиты и лекарств против гриппа. Развернуто более 100 тыс. инфекционных коек, и есть дополнительный резерв. Более 15 тыс. реанимационных коек. Готовность есть», — заверила Скворцова.

Хотелось, чтобы и население поучаствовало в собственной защите от эпидемии. Желательно избегать в ближайшие недели массовых мероприятий, использовать средства индивидуальной защиты, чаще мыть руки и следить за чистотой гаджетов, посоветовала глава Минздрава.

Подробнее: Скворцова: Заболеваемость гриппом в России снизилась в 13 раз

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании правительства РФ глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что с 2006 года по 2018 год более чем в 13 раз снизилась заболеваемость гриппом населения страны.

Читайте также: Путин обсудит с правительством РФ развитие туризма