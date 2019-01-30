Астана, 30 января, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание с акимами (главами) городов республиканского значения и областей республики, сообщили 30 января в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

В ходе совещания президент подчеркнул, что главный акцент в работе необходимо делать на социальные вопросы, в том числе на размеры тарифов на коммунальные услуги, цены на продукты первой необходимости и лекарства.

Назарбаев также обратил внимание на необходимость поддержания бесперебойной работы всех систем жилищно-коммунального обеспечения и предотвращение рисков подтопления в период паводковой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Астане состоялось расширенное заседание правительства, посвященное социально-экономическим итогам года.

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