Южно-Сахалинск, 30 января, 2019, 15:36 — ИА Регнум. В Сахалинской области спасатели вызволили с отколовшихся льдин в заливе Мордвинова более 70 рыбаков, сообщает 30 января пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

Льдина

«В 18:35 по местному времени (10:35 мск) спасательная операция закончилась. Всего с применением плавсредств на берег были перевезены 73 рыбака-любителя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что днем 30 января при патрулировании акватории залива инспекторы обнаружили трещину, за которой находились рыбаки. Незамедлительно им были поданы звуковые и световые сигналы, благодаря чему часть рыбаков сумела покинуть лед, однако были люди, которым потребовалась помощь спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее восемь оленеводов унесло на льдине в открытое море во время подлёдной рыбалки в Якутии. Мужчинам удалось связаться со спасателями и передать свои координаты, после чего их эвакуировали на вертолете.

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