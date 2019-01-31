Каракас, 31 января, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Попытка государственного переворота в Венесуэле разворачивается по уже ставшему классическим сценарию цветной революции — разумеется, под управлением американских специалистов. Дональд Трамп поспешил признать лидера бунтовщиков Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, не считаясь ни с законностью, ни с демократическими процедурами. Что происходит в этой стране и стоит ли опасаться американского вторжения в эту страну, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Александр Запольскис.

Efecto Eco Политический кризис в Венесуэле

Похоже, что вторжения вооруженных сил США в Венесуэлу не будет, несмотря на грозные заявления Трампа, Америке сейчас не до того. Вывод войск из Сирии, переговоры с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, самое главное, упущен темп: США могли «аргументировано» возмутиться после того, как Николас Мадуро потребовал от американских дипломатов убраться из страны, дав на это 72 часа. Но Трамп прекрасно представляет себе ситуацию, в которую он может попасть, если даст команду «фас», а Конгресс ее заблокирует — особенно после проигранного «шатдауна».

Тем не менее как-то решать венесуэльский вопрос надо, ведь экономические проблемы, постигшие эту страну, выросли не на пустом месте, а стали результатом достаточно бездарного администрирования на протяжении многих лет. Есть ли шанс у России решить проблему Венесуэлы, воздействовав на ее экономику и не прибегая к силовой помощи?

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