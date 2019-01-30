Калуга, 30 января, 2019, 15:03 — ИА Регнум. В декабре 2018 года годовая инфляция в Центральном федеральном округе, как и в России, повысилась и составила 4,7% после 4,3% в предыдущем месяце (в России — 4,3% в декабре, 3,8% — в ноябре). Вместе с тем сдерживающее влияние на инфляцию оказало замедление роста цен на непродовольственные товары и относительно стабильная инфляция услуг.

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Как сообщили 30 января корреспонденту ИА REGNUM в ГУ Банка России по ЦФО, ускорение инфляции в ЦФО в годовом выражении преимущественно обусловлено увеличением темпов роста цен на продовольственные товары (до 5,2% в декабре с 4,1% в ноябре). Больше всего ускорился темп роста цен на мясо птицы, яйца, макароны и крупы. Также продолжилось повышение цен на некоторые фрукты и овощи. Причиной стало изменение баланса спроса и предложения и увеличение издержек производителей.

Вместе с тем цены на ряд овощей и фруктов — свеклу, яблоки, свежие огурцы и помидоры, а также на фруктовые соки, гречку и хлопья из злаков, некоторые виды рыбы — замедлили рост. Динамику цен на данные товары сдерживало в том числе расширение их внутреннего предложения.

Повышение темпов роста цен на мясо птицы и яйца в годовом выражении отмечено во всех регионах ЦФО, в наибольшей степени — в Курской и Тамбовской областях (птица) и в Ивановской и Рязанской областях (яйца). На темп роста цен, помимо прочего, повлияло увеличение стоимости кормовой базы, удорожание издержек (энергоресурсы, упаковочные материалы), а также общее снижение веса и поголовья птицы в 2018 году. Кроме того, несколько крупных предприятий округа сократили свои производственные мощности, в результате чего исчез излишек птицы на продовольственном рынке ЦФО в условиях сохранения устойчивого спроса на курятину (в том числе предпочтение потребителями более доступного мяса птицы). Это свидетельствует о продолжении ребалансировки данного рынка в ЦФО, как и в целом в России.

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Вместе с тем в I квартале 2019 года планируется возобновление работы производства на птицеводческом комбинате «Белая птица», что может оказать стабилизирующее воздействие на инфляцию в округе в ближайшем будущем.

Повышение годовых темпов роста цен на некоторые фрукты (апельсины, бананы и груши) обусловлено поступлением в продажу импортной продукции, подорожавшей на фоне роста транспортных издержек поставщиков и ослабления рубля. Подорожание таких овощей, как капуста, картофель, морковь и лук, во многом связано с сокращением урожая 2018 года из-за засушливого лета.

В то же время подорожание непродовольственных товаров в годовом выражении замедлилось в декабре до 4,5% с 4,7% в ноябре. Этому способствовало замедление роста спроса потребителей, поддерживаемое сохранением взвешенного отношения населения к сбережениям и кредитованию. Эффект ослабления рубля и роста топливных цен в ЦФО снижался в IV квартале 2018 года. В том числе в декабре замедлились темпы роста цен на подержанные легковые автомобили иностранных марок. В декабре в результате договорённости правительства России с крупнейшими нефтяными компаниями о поддержании розничных цен на топливо на уровне мая рост топливных цен в ЦФО замедлился.

В IV квартале 2018 года потребительские цены начали подстраиваться к повышению налога на добавленную стоимость (НДС), базовая ставка которого выросла с 2019 года до 20% с 18%.

В начале 2019 года некоторое ускорение инфляции в ответ на повышение НДС в первую очередь затронет непродовольственные товары. При этом, исходя из статистических данных первых недель года и опросов предприятий, эффект от повышения налога будет умеренным и останется в рамках прогнозов Банка России.

На рынке услуг ситуация остается стабильной — на протяжении второй половины 2018 года инфляция здесь находилась вблизи уровня 4%. В декабре темпы роста цен на услуги несколько увеличились (до 4,2% с 4,1% в ноябре), в том числе повысился темп роста цен на проезд в скорых поездахдальнего следования и в междугородних автобусах. В некоторых регионах ЦФО, например в Белгороде, плата за проезд в автобусе не менялась с 2013 года.

Среди регионов ЦФО наименьший уровень инфляции отмечался в Орловской области (4%), а наибольший — в Рязанской и Курской областях (6% и 5,7% соответственно). Значимым инфляционным фактором в Курской области стало закрытие производства на крупнейшем птицеводческом комплексе области «Белая птица» (четвертый производитель в России).