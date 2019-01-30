Мурманск, 30 января, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Мэрия, областная больница, Управление рыбного порта, жилой дом, школа и больница были эвакуированы сегодня в Мурманске из-за угрозы взрывов. Целью преступников стали 12 объектов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

home thods Анонимный звонок

Напомним, сегодня волна угроз о возможных взрывах прокатилась по нескольким регионам России, включая соседнюю Архангельскую область. Учреждения получили сообщения о минировании по электронной почте.

После того, как в областном центре была парализована работа ряда учреждений, тревожная новость поступила из Кандалакши — там аноним по телефону сообщил о заложенном в здании взрывном устройстве.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ, реальность совершения взрывов на объектах Мурманской области не подтвердилась.

«Необходимо отметить, что подавляющее большинство подобных сообщений и звонков, содержащих угрозы совершения взрывов, носят ложный характер, и их совершают лица в состоянии алкогольного опьянения, однако это обстоятельство от уголовной ответственности граждан не освобождает, а её усугубляет», — подчеркнули в ведомстве.