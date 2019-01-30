Москва, 30 января, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Русская православная церковь констатирует негативные последствия доступности абортов в России и настаивает на выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 января заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Рождественских парламентских встреч в Госдуме.

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«Вынужден сказать, что законодательные изменения в этом вопросе не произошли. До сих пор налогоплательщик платит за то, что медицинской помощью не является и являться не может: за то, чтобы бесплатно избавиться от нежелательного ребёнка», — заявил патриарх Кирилл.

«За это платит налогоплательщик — не за то, чтобы помочь поправить здоровье, а чтобы избавиться кому-то от нежелательного ребёнка. И мы все участвуем в оплате такого рода манипуляции», — указал он.

Патриарх отметил, что общественная дискуссия на эту тему продолжается и сегодня уже выработаны варианты решения, которые бы позволили признать право на жизнь за нерождённым ребёнком и вывести аборты, совершаемые не по медицинским показаниям, из системы обязательного медицинского страхования.

«В качестве контраргументов говорят, что это спровоцирует подпольные аборты, несчастные женщины пойдут неизвестно к кому с неизвестно какими последствиями для их здоровья. Но я хотел бы сказать совершенно определённо, что не знаю ни одного случая — и, наверное, не только я, а все, кто интересовался этой темой, — чтобы подпольные аборты совершались бесплатно. Всё за деньги! Поэтому речь идёт не о деньгах: и там деньги, и тут деньги. Речь идёт именно о том, чтобы за деньги налогоплательщиков, в том числе которые категорически выступают против абортов, совершаемых без медицинских показаний, оплачивались эти манипуляции», — пояснил патриарх Кирилл.