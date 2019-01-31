Дамаск, 31 января, 2019, 05:05 — ИА Регнум. В Сирии развернулся конфликт между сторонниками Москвы и теми, кто ориентируется на Тегеран. В чём причина завязавшейся перестрелки, стоившей жизни десяткам сирийских военных, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Сирия

Четвертая дивизия сирийских вооруженных сил может считаться филиалом проиранских сил, напрямую контролируемых иранскими Стражами революции. В ходе сирийского конфликта Россия уже предлагала президенту Башару Асаду расформировать эту дивизию, вероятно, предвидя ее использование «не по назначению», несмотря на то, что руководит ей брат президента — Махер аль Асад. Конфликт этой дивизии с сирийскими же «Силами Тигра» можно считать подтверждением правоты российских экспертов.

Если проиранские силы, похоже, желают продолжения войны, используя Сирию как ступеньку на пути к конфликту с Израилем, то России, имеющей соглашение с США и Израилем, такой сценарий, конечно, не подходит. Израиль заявляет о готовности содействовать возвращению на юг Сирии армии Асада и совершенно не желает видеть там иранские или проиранские подразделения.

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