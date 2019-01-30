Улан-Удэ, 30 января, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Бурятии предстоит решить «острую проблему» с нехваткой мест в детских садах и школах. Вопросы развития образовательной сферы Бурятии глава региона Алексей Цыденов обсудил с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 29 января.

Government.ru Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и глава Бурятии Алексей Цыденов

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в ближайшие три года в Бурятии построят 11 школ и 24 детских сада на 6160 мест. Из федерального бюджета на эти цели выделили более 10 млрд рублей, софинансирование со стороны республики составит около 1,5 млрд.

Известно, что в настоящее время в Бурятии в трёхсменном режиме работают 13 школ.

«Хочу вас проинформировать: я подписал поручение о том, чтобы при внесении изменений в бюджет на 2019-й и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотреть выделение вам денежных ассигнований в размере 2,3 млрд рублей на приобретение зданий детских садов», — сказал Дмитрий Медведев Алексею Цыденову.

В свою очередь, глава республики подчеркнул, что июньское поручение премьер-министра о ликвидации третьей смены в школах республики «почти выполнено»:

«То есть деньги в бюджете предусмотрены в полном объёме. У нас сегодня 13 школ работают в три смены. Мы с этого года начинаем строить и уже в следующем году полностью этот вопрос в республике закрываем».

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Что касается детских садов, сейчас власти региона в рамках нацпроектов занимаемся местами для детей от полутора до трёх лет. Но также в регионе имеется очередь детей от трёх до семи лет.

Глава Бурятии отметил, что строительство детсадов для детей от 3 до 7 лет не финансируется в рамках реализации нацпроектов, а 2,3 млрд рублей на эти цели выделены республике «благодаря личному решению премьер-министра».

Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» из федерального бюджета выделяется 4,47 млрд рублей на строительство 11 школ (4891 место). Строительные работы начинаются в 2019 году.

К 2021 году планируется строительство 17 детских садов (4240 мест). Из федерального бюджета на эти цели выделено 3,278 млрд рублей. В республике построят и семь дошкольных образовательных организаций для детей от 3 до 7 лет (1920 мест), объём финансирования — 2,288 млрд рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил в кратчайшие сроки принять меры по ликвидации третьей смены в школах Бурятии и очередей в детсады в регионе.