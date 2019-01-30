Газни, Афганистан, 30 января, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Газни (столица провинции — г. Газни) в результате нескольких операций, авиационных ударов и столкновений с правительственными силами было ликвидировано по меньшей мере 22 боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще четыре получили ранения различной степени тяжести.

Military.com Национальная армия Афганистана

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны, на территории уезда Андар провинции Газни было убито четыре талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще двое получили ранения. На территории уезда Мокор произошло столкновение между правительственными силами и группировкой. В результате боя было ликвидировано шесть боевиков, еще двое получили ранения.

Силы международной коалиции в Афганистане нанесли авиационные удары по позициям группировки на территории уезда Карабаг провинции Газни. В результате авиационных ударов было ликвидировано 12 боевиков, также было уничтожено два транспортных средства.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.