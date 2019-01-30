Москва, 30 января, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предвидит опасность прогресса для свободы человека и предостерег от глобального контроля, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

geralt Персональные данные

«А что такое — концентрация данных о роде человеческом, которое при помощи современных средств технических может находится в одних руках», — рассуждает патриарх в Госдуме.

Он уверен, что концентрация персональных данных идет не в России.

«Уверяю вас, на территории не нашей страны», — указал он.