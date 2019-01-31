Киев, 31 января, 2019, 03:33 — ИА Регнум. Католические СМИ, обсуждая развитие церковных событий на Украине, комментируют состоявшуюся в Ватикане встречу папы Римского Франциска с апостольским нунцием на Украине архиепископом Клаудио Гуджеротти. В чём выражается преимущество дистанции, позволяющее католикам высказывать более здравые суждения, чем многим из втянутых в украинскую перепалку православным, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Издание Vatican Insider отмечает, что для президента Украины Петра Порошенко «томос-тур» по регионам страны стал главным аргументом для переизбрания. Это могло бы остаться личным делом данного политика, если бы не представляло опасность для будущего христианских общин на Украине, становящихся «расходным материалом» в сиюминутных политических играх.

Трудно воспринимать хоть сколько-нибудь всерьез «церковный» проект, завязанный исключительно на усилиях одного, к тому же не пользующегося популярностью в собственной стране, политика. В долгосрочной перспективе, считают эксперты католического портала, антимосковская православная церковь им. Порошенко может стать недальновидной авантюрой. Это объясняет отсутствие официальной реакции со стороны других Православных церквей, не желающих обсуждать скользкую тему. По той же причине оказался перед патовой ситуацией и сам Ватикан — неужели католическому престолу нужно участвовать в чужих игрищах?

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