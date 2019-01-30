Москва, 30 января, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Министерство экономического развития РФ пояснило существенный пересмотр данных по объёму строительства в России за 2018 год. По данным ведомства, обновлённые данные Росстата по этому показателю объясняют ускорение роста инвестиций в основной капитал в третьем квартале 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

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Напомним, по итогам 11 месяцев 2018 года, как ранее сообщал Росстат, объём строительных работ в России вырос на 0,5% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Однако на прошлой неделе госорган статистики заявил о пересмотре данных в сторону увеличения. В итоге за январь — ноябрь прирост составил 5,7%. По итогам всего 2018 года он находился на уровне 5,2%.

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Так, в обзоре Минэкономразвития отмечается, нетипично большое расхождение данных наблюдалось по Ямало-Ненецкому автономному округу. До пересмотра статистики за девять месяцев 2019 года объём строительных работ составлял 97 млрд рублей, в то время как инвестиции в здания (включая жилые) и сооружения по ЯНАО составили 592 млрд рублей.

«Вероятно, при пересмотре данных указанное расхождение было устранено (что составляет примерно 6% от совокупного объема работ по виду деятельности «строительство» в целом по Российской Федерации за 2018 год)», — отметили в МЭР.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2018 году было введено в эксплуатацию 75 млн кв. метров жилья,. По состоянию на 1 декабря 2018 года введено 58,2 млн кв. метров жилья (на 3,7% ниже аналогичных показателей прошлого года), из них 30,1 млн кв. метров — многоквартирных домов. Снижение объемов ввода в Министерстве строительства РФ связывают с последствиями кризисных явлений в экономике в 2014—2015 гг.