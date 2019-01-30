Калуга, 30 января, 2019, 13:39 — ИА Регнум. В Калужской области из мест лишения свободы досрочно освободились 108 человек, в том числе из колоний общего режима — 92, из колоний-поселений — 16. Еще 948 осужденным снижен срок отбывания наказания в исправительных учреждениях. Об этом 30 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальной представитель УФСИН России по Калужской области, майор внутренней службы Ирина Бегунова.

Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области В калужском учреждении исполнения наказания.

По её словам, в связи с вступлением в силу в июле 2018 года изменений в статью 72 уголовного кодекса Российской Федерации, в калужском региональном управлении ФСИН России пересмотрены сроки заключения для 1056 осужденных. В соответствии с нововведением меняется зачет сроков предварительного заключения в следственных изоляторах на общий срок наказания. Впрочем, изменения не касаются осужденных за совершение особо тяжких преступлений, включая терроризм.

Напомним, в учреждениях исполнения наказания УФСИН России по Калужской области в настоящее время содержатся более 3728 осужденных, в следственных изоляторах — 715 подозреваемых и обвиняемых.