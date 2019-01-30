Барнаул, 30 января, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Алтайский край и Республика Алтай вошли в ТОП самых популярных туристических городов и регионов России. Согласно рейтингу, составленному по итогам 2018 года аналитическим агентством ТурСтат, Алтайский край за год посетили 2,2 миллиона туристов (+3% по сравнению с 2017 годом), а Республику Алтай — 2,11 млн (+3%).

Зимняя красота Катуни. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Напомним, в ноябре 2018 года губернатору Республики Алтай Александру Бердникову удалось впечатлить президентов России и Казахстана в ходе XV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Петропавловске, где обсуждались новые подходы и тенденции в развитии туризма.

Владимир Путин, в частности, отметил, что природный потенциал приграничных российских и казахстанских регионов (в первую очередь Северного Казахстана и Республики Алтай) представляет самые широкие перспективы для современных проектов в области спортивного и рекреационного туризма.

Катунь осенью становится бирюзовой. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

А в декабре 2018 года на церемонии вручения премий Русского географического общества глава государства вновь вспоминал Республику Алтай:

«Горный Алтай. Не пещера, просто огромный камень. Наскальные рисунки древнего художника с изображением зверей, птиц и так далее. Никаких учёных там нет, никто об этом не знает. Мы посмотрели, рукой расчистили. Мы не знаем сами глубины нашей культуры и нашей истории».

Владимир Путин напомнил, что многие исследователи считают Горный Алтай колыбелью тюркских народов.

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