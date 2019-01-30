Россия спасает Европу, Япония бросает вызов Южной Корее: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 января, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Мадуро гарантировал Москве и Пекину возврат долгов;
- В Германии считают, что российский газ спасёт Европу;
- Италия рассчитывает на снятие антироссийских санкций;
- Япония вновь предъявила территориальные претензии Южной Корее;
- По регионам России вновь прошла волна звонков о бомбах.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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