Киев, 30 января, 2019, 13:13 — ИА Регнум. План Верховной рады по поддержке сепаратизма в России — это пародия на пародию, нынешней Украине, которая боится федерализации, нечего предложить национальным республикам России, отметил в среду, 30 января, шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский, комментируя заявления главы комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко о намерениях способствовать расколу России.

Gov.ua Анна Гопко

Ранее Гопко в интервью газете «День» заявила, что ее комитет уже начал работу на этом направлении. Предполагается «высказывать солидарность коренным народам Российской Федерации», а также «призвать Европу и мир обратить внимание на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав народов, которые Россия пытается ассимилировать».

Речь идет о Татарии, Башкирии, Туве, Карелии, Чувашии, Марий Эл, регионах Северного Кавказа и Кубани. По словам Гопко, в этих регионах «Россия осуществляет политику ассимиляции», а Украина должна быть «готова к тому, когда там начнутся необратимые процессы — крах кремлевского режима», и «посылать этим народам четкий сигнал, что Украина прошла свой путь свободы и мы будем их поддерживать».

«Когда-то в Польше при Пилсудском была предложена политика «прометеизма», пародия на германскую политику развала России по Брестскому миру. Так вот программа, предложенная Анной Гопко — это пародия на «прометеизм», то есть пародия на пародию.

Что Украина может предложить представителям тех или иных национальностей в России после того, как ее пропаганда смешивала с грязью мифических бурятов в Донбассе? Какой сигнал национальным республикам России может послать государство, которое боится федерализации и запрещает школьникам учиться на родных языках?

Конечно, в России хватает людей, которых нельзя назвать образцами межнациональной толерантности. Но на украинском фоне у нас все совершенно благополучно. Нынешняя Украина — значительно более нетерпимое и ксенофобское государство.

Заявления Анны Гопко заставляют вспомнить известную поговорку о том, что дурень думкой богатеет. Пока «свидомые украинцы» тешат себя мыслью о том, что они выкопали Черное море и освоили Сибирь, «политические украинцы» (не в этническом смысле слова) тешат себя рассуждениями о геополитике и о своей роли в ней», — отметил Станислав Стремидловский.