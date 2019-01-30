Ярославль, 30 января, 2019, 13:09 — ИА Регнум. По данным корреспондентов ИА REGNUM, эвакуированы ученики школ №4 и №37. Кроме того, поступили сообщения о минировании в городской департамент образования и ряд других учебных заведений. В частности, упоминается ярославский колледж индустрии питания и городской Центр по усыновлению, опеке и попечительству.

Эвакуируют школу №4

По словам персонала школ, неизвестные угрожают взрывом и говорят: «Вы сегодня заплатите кровью».

В правительстве Ярославской области подтвердили, что в ряд учебных учреждений поступили сообщения с угрозами:

«Установлено, что источник распространения данных сообщений находится за пределами Ярославской области. Аналогичные факты на этой неделе имели место в соседних регионах и других субъектах Российской Федерации. Во всех случаях информация подтверждения не получила».