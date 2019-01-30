Нью-Йорк, США, 30 января, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Facebook тайно платит пользователям до $20 в месяц за установку приложения Facebook Research, которое дает компании полный доступ к личным данным юзера. Об этом сообщает TechCrunch. В социальной сети изданию подтвердили, что запустили исследовательскую программу для анализа предпочтений и привычек пользователей.

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По данным издания, Facebook с 2016 года платит пользователям от 13 до 35 лет за установку приложения на iOS или Android. С помощью сервиса компания получает практически неограниченный доступ к устройству: геолокации, установленным приложениям, истории поиска, личным сообщениям, фото и видео, а также личной информации. Какие из этих данных используются — неизвестно.

Соцсеть распространяет свое приложение как проект Atlas через сервисы бета-тестирования Applause, BetaBound и uTest. Представители Facebook уточнили, что не делятся полученной информацией с другими компаниями.

Между тем после выхода материала Facebook сообщил TechCrunch о закрытии приложения для iOS. В издании предположили, что Apple попросила Facebook прекратить распространение сервиса на своей платформе. Представители Apple пока не ответили на вопрос, нарушил ли Facebook политику конфиденциальности компании.

Напомним, в 2013 году Facebook приобрел VPN-приложение Onavo Protect, с помощью которого может анализировать, какими приложениями и сайтами интересуется пользователь. Так, в августе 2017 года The Wall Street Journal сообщала, что благодаря данным, полученным от Onavo, Facebook заметила снижение прироста пользователей Snapchat на фоне запуска «Историй» в Instagram еще до того, как Snapchat объявила об этом публично.